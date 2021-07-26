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ارتفعت أسعار الذهب، صباح اليوم الاثنين، 26 يوليو 2021، في البورصة العالمية نتيجة لانخفاض الدولار مع تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا بمنطقة آسيا والمحيط الهادى، بالإضافة لانتظار الذهب والدولار لعدد من البيانات الاقتصادية الهامة اليوم .

واستقرت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الاثنين، مع توقعات بإرتفاعها خلال تعاملات اليوم، نتيجة تأثرها بسعر الذهب عالميًا، حيث يتأثر سعر الذهب محليا بالأسعار العالمية .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 902 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 789 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 676 جنيها، والجنيه الذهب عند سعر 6312 جنيهات.

وعالميا ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.22% مع انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.02% حيث تربطهما علاقة عكسية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الاثنين، 798.20 جنيه، وكان 794.39 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1،808.32 $، وكانت 1،802.30 $، كما تميل الأسعار نحو الإرتفاع .

ويترقب سعر الذهب عالميا عدد من البيانات المهمة اليوم وغدا، أهمها قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول معدل الفائدة، حيث تنطلق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح غدا، 27-28 يوليو ومن المتوقع أن يتم خلاله البقاء على الفائدة ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار، كما يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 3.5% إلى 800 ألف منزل مقابل تراجع 5.9% عند 769 ألف منزل في مايو الماضي.

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