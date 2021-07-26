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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه خلال 170 يوماً 1898 مسجداً

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 170 يوماً 1898 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة قاصدي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي: مسجدان في منطقة القصيم، ومسجد واحد في كل من مناطق: الرياض والشرقية والباحة.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، كما دعت المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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