فتاة تُودّع مشكلاتها الصحية بعد عملية تكميم ناجحة بمستشفى سليمان الحبيب

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بعمر 14 عاماً فقط وتجاوز وزنها 165 كجم وكتلة جسم 61

نجح فريق متخصص في مجمع د. سليمان الحبيب الطبي بالعليا، في إجراء عملية تكميم معدة بالمنظار الجراحي لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً؛ تجاوز وزنها 165 كجم وكتلة جسم (61).

وأدت تلك السمنة المفرطة إلى إصابتها بمضاعفات صحية وصعوبة التنفس والنوم والمشي والحركة، إضافة إلى مشكلات اجتماعية ونفسية، وحاولت العلاج وفقدان الوزن بأكثر من طريقة لكن دون جدوى.

وأوضح الدكتور عزام القاضي استشاري جراحة المناظير والسمنة الحاصل على البورد والزمالة الكندية، أنه فور وصول الفتاة للعيادة والاطلاع على الملف الطبي والمعاناة الطويلة لها مع السمنة، تم إخضاعها للفحوصات السريرية والتحاليل المخبرية الشاملة، وكذلك الأشعة على منطقة القلب والرئتين، للتأكد من ملاءمتها لإجراء العملية وتحقيق أعلى مستويات النجاح والأمان.

وقال د. القاضي إنه بعد الاطلاع على الفحوصات الطبية للمريضة تمّ وضع الخطة العلاجية التي تقتضي بالبدء ببرنامج مكثّف للحمية والرياضة وتجهيز الفتاة نفسياً ومن ثم البدء بإجراء عملية تكميم المعدة والمتابعة مع طبيب التخدير، مشيراً إلى أن العملية استغرقت ساعة واحدة وتمّ فيها إزالة ثلثي المعدة.

وأفاد استشاري جراحة المناظير والسمنة، بأن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد، حيث نقلت الفتاة لغرفة التنويم بعد العملية، وخرجت من المستشفى بعد 24 ساعة فقط، موضحاً أنه تم وضع برنامج للمتابعة الدورية مع الفريق المعالج من أخصائي التغذية والطاقم الجراحي والتمريضي.

وأشار الدكتور عزام القاضي، إلى أن عملية التكميم ستساعد الفتاة على فقدان الشراهة المفرطة للطعام والشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الأكل، موضحاً أنه من المتوقع أن تفقد الفتاة ما يقارب 80% من وزنها الزائد خلال 9 أشهر الأولى بعد العملية شريطة الالتزام بالتعليمات المعطاة.

وشدّد في الوقت نفسه على أن الحالات الصحية المشابهة تحتاج إلى سرعة زيارة الأطباء المتخصصين في المستشفيات المعتمدة ذات القدرة للتعامل مع مثل هذه الحالات، للحيلولة دون الإصابة بالكثير من المضاعفات والأمراض المتعلقة بالسمنة.