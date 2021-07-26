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أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تخسر في ربع نهائي التايكوندو.. وفرصة للحصول على البرونزية

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أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تخسر في ربع نهائي التايكوندو.. وفرصة للحصول على البرونزية أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تخسر في ربع نهائي التايكوندو.. وفرصة للحصول على البرونزية

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خسرت هداية ملاك، لاعبة الوطني للتايكوندو، في مباراة ربع النهائي بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

وخسرت هداية من البريطانية لورين ويليامز، المصنفة الثالثة على مستوى البطولة، بنتيجة (12-13).

وتنتظر هداية فرصة المنافسة على الميدالية البرونزية حال تأهل لورين إلى الدور النهائي.

ونجحت البطلة المصرية في الفوز على الفرنسية ماجـدة كينين في منافسات دور الـ16 لوزن 67 كجم بنتيجة (11-10)، للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويذكر أن هداية توجت ببرونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

المصرى اليوم

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