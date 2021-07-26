أخبار عاجلة

استكمال التجهيزات لتوفير خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد -
"مدن" تطلق "تحدي مدن تك أونلاين" لتحفيز الطلاب على رسم مستقبلهم بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة -
5 رادارات متنقلة تنضم لمنظومة الطقس بالمملكة.. مهام عدة بينها الطارئة -
مسار خاص لتقديم لقاح كورونا لطلاب وطالبات الأفلاج -
دون موعد سابق.. توفير لقاح كورونا لطلاب وطالبات "ملكية ينبع" -
عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة -
البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً تجاه نجران -
الكشف وتقديم العلاج لأكثر من 890 مواطناً في قافلة نفذتها مديرية الصحة بأبويط الواسطى -
برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب -
لحظة إشعال الأهالي النار في منزل صاحب الصهريج المتسبب بانفجار عكار بلبنان (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يخسر نصف نهائي التايكوندو وينافس على البرونزية

Print
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يخسر نصف نهائي التايكوندو وينافس على البرونزية أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يخسر نصف نهائي التايكوندو وينافس على البرونزية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خسر سيف عيسى، لاعب الوطنى اليوم الإثنين، فى نصف نهائي منافسات وزن تحت 80 كيلو جرامًا للتايكوندو، بأولمبياد طوكيو.

ولم يستطع عيسى، الفوز على الروسي ماكسيم خرامتكوف، الذي حقق الفوز بنتيجة 13-1.

ويملك عيسى، الفرصة في المنافسة على الميدالية البرونزية رغم هزيمته، حيث سيلعب مباراتين في دور الترضية من أجل التتويج.

وكان سيف عيسى قد فاز على بطل إيطاليا سيموني اليسيو بنتيجة 6-5 ليصعد إلى نصف النهائي، فيما صعد لدور الثمانية عقب فوزه على الأسترالي جاك مارتون بنتيجة 11-1.ويقود المنتخب المصري، المدير الفني المكسيكي أوسكار سالازار، رفقة المدربين أسامة السيد ومحمد مجدي، وتشارك بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016، والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الرى ومحافظ بورسعيد يتفقدان محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد

وزير الرى ومحافظ بورسعيد يتفقدان محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد

مايا دياب تستغيث بمصر ودول الجوار لمساعدة لبنان بعد انفجار عكار

مايا دياب تستغيث بمصر ودول الجوار لمساعدة لبنان بعد انفجار عكار

أول تحرك برلماني لمحاسبة المتورطين في إدارة بعثة مصر في أولمبياد طوكيو

أول تحرك برلماني لمحاسبة المتورطين في إدارة بعثة مصر في أولمبياد طوكيو

وزير الإسكان: تنفيذ 6720 وحدة سكنية بمشروع «سكن لكل المصريين» بمدينة أسوان الجديدة

وزير الإسكان: تنفيذ 6720 وحدة سكنية بمشروع «سكن لكل المصريين» بمدينة أسوان الجديدة