أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يخسر نصف نهائي التايكوندو وينافس على البرونزية

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خسر سيف عيسى، لاعب المنتخب الوطنى اليوم الإثنين، فى نصف نهائي منافسات وزن تحت 80 كيلو جرامًا للتايكوندو، بأولمبياد طوكيو.

ولم يستطع عيسى، الفوز على الروسي ماكسيم خرامتكوف، الذي حقق الفوز بنتيجة 13-1.

ويملك عيسى، الفرصة في المنافسة على الميدالية البرونزية رغم هزيمته، حيث سيلعب مباراتين في دور الترضية من أجل التتويج.

وكان سيف عيسى قد فاز على بطل إيطاليا سيموني اليسيو بنتيجة 6-5 ليصعد إلى نصف النهائي، فيما صعد لدور الثمانية عقب فوزه على الأسترالي جاك مارتون بنتيجة 11-1.ويقود المنتخب المصري، المدير الفني المكسيكي أوسكار سالازار، رفقة المدربين أسامة السيد ومحمد مجدي، وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016، والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.