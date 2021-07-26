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"الداخلية": اشتراط التحصين المعتمد من "الصحة" لدخول الأنشطة والمنشآت سيبدأ أول أغسطس

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"الداخلية": اشتراط التحصين المعتمد من "الصحة" لدخول الأنشطة والمنشآت سيبدأ أول أغسطس "الداخلية": اشتراط التحصين المعتمد من "الصحة" لدخول الأنشطة والمنشآت سيبدأ أول أغسطس
شدّدت على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعدم التهاون

أوضحت وزارة الداخلية، أن سريان قرار التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت وفي حال استخدام وسائل النقل العام، سيبدأ يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 1 أغسطس 2021م.

وأكدت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر" و"سناب شات"، أن دخول أيّ نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أيّ مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أيّ منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أيّ منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وشدّدت وزارة الداخلية، على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكلٍ مستمرٍ، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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