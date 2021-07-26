26 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى أمام 113 لجنة في الإسكندرية

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يؤدى طلاب الشهادة الثانوية العامة (الشعبة العلمية)، في الإسكندرية امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى اليوم الاثنين، أمام 113 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الثماني، وسط إجراءات احترازية مشددة تزامنا مع فيروس كورونا.

أكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، أن عدد المتقدمين للامتحان بـ«الشعبة الأدبية» بلغ 20 ألفا و382 طالبا وطالبة، من إجمالى 46481 طالبا، مقابل 26099 للشعبة العلمية، حيث يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني.

وأضاف أنه تم تجهيز 16 استراحة بجميع الإدارات وتوفير كافة مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان، مشيراً إلى أنه تم تطعيم 3720 من المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ضد فيروس كورونا.