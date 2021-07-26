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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف

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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف

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أصيب 6 أشخاص بينهم أب وأم و2 من أبنائهم، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور في اتجاه بنى سويف بحوالي 7 كيلو.

وتلقي اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور في اتجاه بنى سويف بحوالي 7 كيلو ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم: خالد محمد صفوت 55 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف اليمنى، وزوجته هدي محمد عبدالفتاح 47 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وأبناؤهم «منى» 24 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، و«سوزان» 24 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة.

كما أصيب أمين صلاح عبدالرحمن، 45 سنة، بجروح وكدمات متفرقة، ومحمد محمود أبوالفتوح، 27 سنة، بجروح وكدمات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير مستشفى بني سويف التخصصي.

المصرى اليوم

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