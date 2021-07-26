الحر يشتد والحرارة تلامس الـ 50 في حفر الباطن الأيام المقبلة

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تحذيرات لتفادي الإجهاد الحراري والوقاية من ضربات الشمس

تنبّأ خبراء بالأرصاد بارتفاعات إضافية على درجات الحرارة يتركز تأثيرها على منطقة حفر الباطن خلال الأيام المقبلة، بحيث تسود أجواء لاهبة شديدة الحرارة ومرهقة بشكل كبير.

وفي التفاصيل يُتوقع أن تهُب على منطقة حفر الباطن رياح شمالية غربية جافة شديدة الحرارة قادمة من مناطق صحراوية، ترفع درجات الحرارة لمستويات تلامس حاجز الـ 50 درجة مئوية، وبالتالي تسود أجواءٌ حارة ومرهقة، وفق "طقس العرب".

ونوّه الخبراء بضرورة الالتزام بالتعليمات التالية للوقاية من ضربات الشمس وخطر الإجهاد الحراري، منها عدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، خاصة في أوقات الظهيرة والعصر، وشرب كميات كافية من المياه لترطيب الجسم وتعويض نقص السوائل الناتج عن التعرق، وعدم ترك الأطفال داخل المركبة نظراً للتخزين الحراري الكبير والهائل داخل المركبات.