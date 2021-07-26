موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021 النهائي (الرابط)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدول مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2021

قامت الشركة المصرية للاتصالات we باصدار فاتورة التليفون الأرضي فى يوم 15 يوليو 2021، ويمكن الاستعلام وسداد فاتورة التليفون المنزلي حتى يوم 14 أغسطس 2021، وتمنع الشركة العملاء غير المسددين من إجراء المكالمات اعتبارًا من يوم 15 أغسطس لفترة شهر ينتهي يوم 14 سبتمير، وتقوم شركة وي WE اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر بقطع الحرارة عن تليفونات العملاء غير المسددين وفرض غرامة تأخير اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر 2021.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات برقم التليفون

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال طريقتين الأولي من خلال موقع الشركة الشركة المصرية للاتصالات على الانترنت أو عن طريق الرقم المختصر للشركة، كالآتي:

يمكن الضغط على رابط التالي حتى تستطيع الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون من خلال ادخال رقم التليفون الأرضي وكود المحافظة.

ويمكن معرفة فاتورة التليفون الأرضي أيضًا عن طريق الاتصال برقم شركة وي we المختصر 19777 من التليفون المنزلي لمعرفة الفاتورة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي؟

يمكن دفع فواتير التليفون الأرضي عبر 12 طريقة متنوعة كما يلي: الدفع عبر سنترالات شركة وي، أو الدفع الالكتروني أون لاين عبر الموقع الالكتروني للشركة المصرية للاتصالات WE، أو عبر خدمة فورى، أو خدمة فودافون كاش، أو مكاتب البريد المصري، وكذلك ماكينات ATM التابعة لبنكي الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي CIB، ويمكن كذلك الدفع من خلال خدمات مصاري وأمان وBee وخدماتي وممكن وسداد.

باقات فواتير التليفون الأرضي من شركة وي

توجد 3 باقات للاشتراك فى خدمة التليفون الأرضي والتى يمكن من خلالها سداد فواتير التليفون الأرضي، وهي باقة we أرضي 20، والتى تقدم 120 دقيقة للاتصالات الداخلية شهريًا، وكذلك باقة we 35 والتى تقدم 2500 دقيقة للاتصالات الداخلية شبكة WE، وأيضًا ألف دقيقة للاتصالات بين المحافظات، وتزيد الباقة الأخيرة وهي وي65 عن باقة ويي 35 بمنح 250 دقيقة شهريًا لشبكات المحمول.

تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي

تستطيع الحصول تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي أو الفاتورة التفصيلية، وتوضح الفاتورة التفصيلية تفاصيل المكالمات بين المحافظات وكذلك مكالمات المحمول من التليفون الأرضي والخدمات الصوتية، ويتم دفع رسوم 2 للحصول على تفاصيل الفاتورة الشهرية او 6 جنيهات نظير الفاتورة الربع السنوية، وتقوم الشركة بإضافة قيمة الرسوم على الفاتورة تالية، ويمكن للعميل استلام الفاتورة التفصيلية عبر البريد الإلكتروني أو عبر الفاكس خلال يومين، وذلك بعد التسجيل الالكتروني للحصول على تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي عبر رابط تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي.

اقرأ أيضًا:

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي من الشركة المصرية للاتصالات وي We

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021

مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2021

تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي