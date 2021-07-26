الشركات تعرضت لـ١٦٠ ألف هجوم إلكترونى.. و«كاسبرسكى»: نتوقع المزيد لعمل الموظفين خارج نطاق أمن المؤسسات

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أظهرت أبحاث كاسبرسكى أن 61.6% من إجمالى 161.6 ألف هجوم شُنّت ببرمجيات مالية خبيثة فى مصر، استهدفت موظفى الشركات، بالرغم من أن أبحاث الشركة أظهرت أن العدد الإجمالى لهجمات هذا النوع من البرمجيات قد انخفض فى النصف الأول من العام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، الأمر الذى عدّه خبراء كاسبرسكى «مثيرًا للقلق».

وقال أوليغ كوبريف، الباحث الأمنى لدى كاسبرسكى، إن مجرمى الإنترنت واصلوا مساعيهم الرامية لاستغلال الظروف التى أحدثتها جائحة كورونا لصالحهم، فى ظلّ استمرار الشركات المحلية فى السعى للتكيّف مع سيناريوهات العمل عن بُعد وظروف الجائحة، وأضاف: «نرى عند النظر إلى تلك الإحصاءات حرص مجرمى الإنترنت على استهداف موظفى الشركات المبالغين فى الاطمئنان فى مصر، بوصفه طريقة لاختراق أنظمة الشركات».

وأصبحت الشركات فى مصر عُرضة لهجمات تُشنّ ببرمجيات مالية خبيثة بعد أن أصبح المزيد من الموظفين يعملون خارج نطاق الأمن النسبى الذى تتيحه الشبكات المؤسسية، ما جعل حماية أجهزة العمل (النقاط الطرفية) الخاصة بالموظفين الذين يحتاجونها للوصول إلى الأنظمة المؤسسية لأداء وظائفهم، تكتسب أهمية متزايدة فى ظلّ تطبيع العمل عن بُعد والتوزيع الجغرافى لقوى العمل. ويُعدّ تدريب الموظفين على الأمن الرقمى، بجانب الحاجة لتأمين هذه الأجهزة، مكونًا رئيسًا للحماية من الأخطار المتزايدة للبرمجيات المالية الخبيثة التى تستخدم أساليب التصيّد لاستهداف المستخدمين الأفراد.

ومضى كوبريف إلى القول: «يُعد التصيّد المالى على وجه الخصوص إحدى أكثر الأدوات التى يلجأ إليها مجرمو الإنترنت لكسب المال، فهو لا يتطلب الكثير من الاستثمار أو الخبرة الفنية ويمكن توظيفه بسرعة. ويكسب المحتالون الناجحون فى معظم الحالات إمكانية الوصول إما إلى أموال الضحية أو البيانات التى يمكن بيعها أو تحقيق الدخل منها بطريقة أخرى. ويشير هذا الأمر إلى مدى أهمية أن تعالج الشركات إحدى أضعف الحلقات فى سلسلة الأمن الرقمى، وهى المستخدم، كما يشير إلى أهمية توخى اليقظة والحذر من منظور الأمن الرقمى، لاسيما أثناء ظروف التشغيل الصعبة».

وتتضمن أفضل الممارسات التى ينبغى اللجوء إليها فى هذا الجانب حرص الموظفين على عدم تثبيت التطبيقات إلا من مصادر موثوقة، مثل متاجر التطبيقات الرسمية. ويجب عليهم دائمًا، مع ذلك، التحقق من الأذونات التى يطلبها التطبيق، فإذا لم تكن تتطابق مع وظيفة التطبيق يجب الاستقصاء بشأنها ولفت انتباه مسؤول تقنية المعلومات إليها. هذا ويجب على الشركات والمستخدمين الأفراد، على السواء، تثبيت حلول أمنية موثوق بها، مثل Kaspersky Security Cloud على جميع الأجهزة المتصلة بالإنترنت، لحمايتها من مجموعة من التهديدات المالية الإلكترونية. وطوال هذا يظل من المهم الحرص على تثبيت أحدث تصحيحات الأمن والتحديثات فى جميع البرمجيات.

ويجب على الشركات أيضًا التفكير فى استخدام تقنيات مكافحة التهديدات المتقدمة المستمرة وحلول الكشف عن التهديدات عند النقاط الطرفية والاستجابة لها لتعزيز الوضع الدفاعى عن البيئات الشبكية المؤسسية.