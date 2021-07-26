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رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

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رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين» رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

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قال وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام، إنه لا يفضل الحديث عن الحالات التحكيمية، والتعقيب على الأداء الفني للحكام في مباريات الدوري المصري، لعدم وضع اسمه في جملة مفيدة.

وأضاف وجيه أحمد، في تصريحات تليفزيونية، أن طاقم حكام مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، أدى مباراة جيدة ويستحق التقييم بـ8.5 من 10، موضحًا أنه يدعم التحكيم المصري في كل وقت.

واستكمل تصريحاته، أن المباراة كانت صعبة تحكيميًا، خاصة وأنها شهدت قوة بين الفريقين على الرغم من الأداء الراقي لهما، مشيرًا إلى أن طاقم الحكام كان جيدًا وموفقًا في قراراته.

وتابع تصريحاته: «تقنية خط المرمى كان هناك اتفاق عليها إلا أنه لم ينفذ حتى الآن، لذلك هي الآن ليست موجودة، لكن هناك 4 سيارات جاهزين لتقنية خط التسلل وفي حالة لعب عدد من المباريات في توقيت واحد ستكون متوفرة».

واختتم وجيه أحمد بشأن جمع أحمد العدوي بين العمل الإداري وفي التحكيم «تواصلت مع أحمد العدوي وطالبته بضرورة الابتعاد عن العمل الإداري أو التحكيم، لكنه اختار التحكيم، وأكد أنه سيقدم خطابًا يفيد بأنه بعيد عن العمل الإداري، وهو الآن يتبقى له عامًا واحدًا في التحكيم ومن ثم عليه اختيار المجال الذي يرغب فيه».

المصرى اليوم

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