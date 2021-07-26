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مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز

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مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز

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قال مصطفى البدري، لاعب الإنتاج الحربي، إن فريقه خاض مباراة الأهلي من أجل الفوز، إلا أنه لم يكن موفقًا في النتيجة، مشددًا أن الفريق سيبذل قصارى جهده لعدم التفريط في النقاط خلال المباريات المقبلة.

وأضاف البدري، في تصريحات تليفزيونية، أن أحمد كشري مدرب الفريق، طالب اللاعبين بين الشوطين بالهدوء من أجل تسجيل الأهداف، وهو ما حدث بالفعل، إلا أن النتيجة في النهاية لم تكن في صالح الفريق.

وتابع أن كل ما يفكر فيه كان المكسب وليس تسجيل الأهداف، لكنه سيسعى في الفترة المقبلة للمساهمة في إنقاذ الفريق من الهبوط والبقاء في الدوري الموسم المقبل، موضحًا أن هدفه في مرمى الأهلي، جاء نتيجة جملة متفق عليها، اعتاد التدريب عليها في مران فريقه، مضيفًا «كنت موفقًا فيها ورفضت الاحتفال لأنني كنت لاعبًا في الأهلي».

المصرى اليوم

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