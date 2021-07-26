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أنهى مسؤولو الزمالك برئاسة حسين لبيب، الاتفاق مع حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، والمعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي حتى نهاية الموسم الجاري، بشأن انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن نادي الزمالك أنهى الاتفاق مع حسام حسن، بشأن انضمامه للفريق، في الموسم الجديد، ويتبقى فقط إنهاء المفاوضات مع محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر مقرب من حسام حسن أن الأولوية لدى اللاعب الانتقال إلى صفوف الزمالك خلال الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن الأمر يتوقف على نجاح الزمالك في حسم الاتفاق مع إدارة سموحة.

ويرغب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، في ضم حسام حسن، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز قلب الهجوم، خاصة بعدما فشل مروان حمدي، في إثبات جدارته مع الفريق منذ انضمامه في يناير الماضي، قادمًا من مصر المقاصة.