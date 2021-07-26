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نور الشربيني تكشف تفاصيل فوزها ببطولة العالم للاسكواش للمرة الخامسة

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نور الشربيني تكشف تفاصيل فوزها ببطولة العالم للاسكواش للمرة الخامسة نور الشربيني تكشف تفاصيل فوزها ببطولة العالم للاسكواش للمرة الخامسة

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أكدت نور الشربيني بطلة العالم في الاسكواش أن حصدها للقب الخامس كبطلة العالم في الاسكواش يشعرها بالسعادة والفخر، قائلة: «أكيد طبعًا مبسوطة جدًا وشعور لا يوصف أن أحصد مثل هذا اللقب للمرة الخامسة على التوالي في بطولة كبيرى».

حول مشاعرها بعد فوزها على منافتسها المصرية نوران جوهر واختلافها لو كان المنافس من دولة أخرى، أوضحت في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه اللإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، اليوم الأحد: «الموضوع ده اختلف كتير وبقى فيه مصريين كويسين فغصب عن الواحد هيقابل مصري والبطولات اللي أنا كسبتها الخمسة أربعة منهم كنت بلاعب في النهائي بتاعهم حد مصري».

استطردت: «الموضوع مختلف وبنحاول نتعود عليه لأن خلاص هنقابل مصريين كتير لأنهم أبطال في الاسكواش وفيه بنات وأولاد كتير في اللعبة، ووالدي أصر يحضر معايا البطولة ويسافر مخصوص رغم أن الإجراءات، متابعة:»كنت في فقاعة طبية تحسبًا لكورونا ولن نتعامل مع أحد لكن والدي في المقابل كان عايز يبقى معايا في البطولة وحضرها معايا من أول لآخر يوم، وهو سافر معايا كل البطولات«.

كشفت أن أول مكالمة أجرتها بعد تتويجها كانت لوالدتها وشقيقها ثم أعقبها مكالمات مع المدربين وزملاء اللعبة، مضيفة: «رجعت على اللإسكندرية على طول بعد تتويجي».

المصرى اليوم

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