أخبار عاجلة

تراجع إيرادات «موسي» في رابع ليالي عرضه واكتفاءه بـ 708 ألف جنيه -
إيرادات الأفلام السينمائية السبت: تراجع في شباك التذاكر والإجمالي 3 ملايين و 198 ألف جنيه -
كيف قامت CNN بتغطية أخبار نشوء الهواتف المحمولة في عام 1982 -
مقتل 22 وإصابة 79 في انفجار خزان محروقات بعكار اللبنانية -
مراسل RT يروي تفاصيل حادثة انفجار خزان الوقود واقتحام منزل صاحب الخزان وحرقه في عكار شمال لبنان -
مديرة إدارة العريش التعليمية تتفقد العمل بمركز خدمة المواطنين لشئون الطلاب -
ليفربول إيكو: وكيل محمد صلاح وجه رسالته لمُلاك النادي بسبب فان دايك وأليسون -
محافظ بورسعيد يفتتح مستشفى المعلمين بحى المناخ -
ماراثون للدراجات بمطروح -
انخفاض فى الموجة الحارة اليوم بالكويت .. تعرف على درجات الحرارة اليوم الأحد بالكويت 15_08_2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

احتفالات في شوارع تونس بعد قرارات قيس سعيد ضد حركة النهضة الإسلامية

Print
احتفالات في شوارع تونس بعد قرارات قيس سعيد ضد حركة النهضة الإسلامية احتفالات في شوارع تونس بعد قرارات قيس سعيد ضد حركة النهضة الإسلامية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد اختصاصات مجلس النواب الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإسلامية، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، والإطاحة بهشام المشيشي رئيس ، نزل آلاف التونسيين إلى الشوارع احتفالا بالقرارات.

وبثت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على فيس بوك، مسجلا للرئيس قيس سعيد يحذر خلاله من رفع السلاح في وجه الدولة، بالإضافة إلى عدة قرارات أخرى تتعلق بمجلس النواب والحكومة التونسية، فضلا عن توليه رئاسة الحكومة بشكل مؤقت.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد سلطات البرلمان ورفع حصانة النواب.

وقرر خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية «تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب»، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة، ومطالبات بحل الحكومة والبرلمان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

بالفيديو.. مشاهد مروعة خلّفها زلزال هايتي المدمر

بالفيديو.. مشاهد مروعة خلّفها زلزال هايتي المدمر

مقتل 20 شخصًا في انفجار صهريج مازوت شمالي لبنان (فيديو)

مقتل 20 شخصًا في انفجار صهريج مازوت شمالي لبنان (فيديو)

بايدن يعقد مؤتمرًا بالفيديو مع فريقه الأمني بشأن الوضع في أفغانستان

بايدن يعقد مؤتمرًا بالفيديو مع فريقه الأمني بشأن الوضع في أفغانستان