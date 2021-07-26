احتفالات في شوارع تونس بعد قرارات قيس سعيد ضد حركة النهضة الإسلامية

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عقب قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد اختصاصات مجلس النواب الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإسلامية، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، والإطاحة بهشام المشيشي رئيس الحكومة، نزل آلاف التونسيين إلى الشوارع احتفالا بالقرارات.

وبثت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على فيس بوك، فيديو مسجلا للرئيس قيس سعيد يحذر خلاله من رفع السلاح في وجه الدولة، بالإضافة إلى عدة قرارات أخرى تتعلق بمجلس النواب والحكومة التونسية، فضلا عن توليه رئاسة الحكومة بشكل مؤقت.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد سلطات البرلمان ورفع حصانة النواب.

وقرر خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية «تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب»، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة، ومطالبات بحل الحكومة والبرلمان.