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زعيم «إخوان تونس» يتهم قيس سعيد بـ«الانقلاب على الثورة والدستور»

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زعيم «إخوان تونس» يتهم قيس سعيد بـ«الانقلاب على الثورة والدستور» زعيم «إخوان تونس» يتهم قيس سعيد بـ«الانقلاب على الثورة والدستور»

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اتهم رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، الرئيس قيس سعيد بـ«الانقلاب على الثورة والدستور»، بعدما أعلن اليوم الأحد تجميد عمل البرلمان وإقالة .

وقال الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية، لوكالة «رويترز»: «نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة».

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد سلطات البرلمان ورفع حصانة النواب.

وقرر خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية «تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب»، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة، ومطالبات بحل الحكومة والبرلمان.

المصرى اليوم

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