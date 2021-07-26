محافظ كفر الشيخ يواسي أسرة غريق

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قدّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ العزاء لأهالي الشاب محمد عادل فايد، الذي غرق بمياه البحر المتوسط.

وأوضح بيان، أن الغريق ابن قرية الجواد الشرقي، وعُثر على جثمانه بمساعدة الأهالي والصيادين ورجال الإنقاذ بمصيف بلطيم، وتم دفن جثمانه بمقابر القني.

كما وجه محافظ كفر الشيخ الشكر لكل المشاركين في البحث عن جثمان محمد فايد من أهالي مطوبس والصيادين، ورجال الإنقاذ بمصيف بلطيم، إضافة إلى جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وفادي شميس، رئيس مركز ومدينة قليـن، لمشاركتهم في عملية البحث عن جثمان الشاب رحمه الله والعميد هاني عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على متابعة لجهود رجال الإنقاذ.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،أصدر تعليماته بالمشاركة في أعمال البحث عن جثمان محمد الفايد، ومشاركة كل الجهات المعنية للصيادين وأهالي مطوبس للبحث عن جثمان محمد، وتابع أعمال البحث حتى جرى استخراج جثمانه ودفنه بمقابر العائلة، كما أوفد محافظ كفر الشيخ، جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس لتقديم واجب العزاء لأهالي الشاب، والتواصل معهم.

وشهدت قرية القني التابعة لمركز مطوبس جنازة مهيبة شارك فيها الآلاف لتوديع الشاب وحيد والديه.