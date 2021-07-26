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منتخب مصر لكرة اليد يخوض مباراته الثانية أمام الدنمارك في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي تذاع على قناة بي إن سبورت الإخبارية المجانية المفتوحة، والتي تنقل منافسات 12 منتخبا حول العالم، مقسمة إلى مجموعتين، كل مجموعة تحتوي 6 منتخبات، حيث يلتقي الفراعنة مع الدنمارك اليوم الاثنين المقبل في تمام السابعة والربع صباحا بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع بتوقيت السعودية.

وأسفرت قرعة منتخب اليد عن تواجد منتخب مصر لكرة اليد في المجموعة التي تضم كلًّا من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.

ووفقًا لنظام الأوليمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

ونجح منتخب مصر في التواجد بين الـ8 الكبار خلال منافسات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في مصر.

مواعيد مباريات منتخب اليد في اولمبياد طوكيو 2021

يلعب المنتخب الوطنى لكرة اليد مبارياته في الأوقات التالية وفقًا لتوقيت العاصمة القاهرة

بدأ المنتخب المصري لكرة اليد مشواره في الأوليمبياد باللعب ضد البرتغال اليوم، وفاز على منافسه 37/31، ثم يواجه الدنمارك يوم 26 يوليو ثم اليابان 28 يوليو والسويد 30 يوليو وفي النهاية يواجه منتخب البحرين 1 أغسطس.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى الرابع لدور الثمانية في الأوليمبياد ويسعى المنتخب لتحقيق ميدالية يدعم بها بعثة مصر في أوليمبياد طوكيو.

وتضم بعثة المنتخب 16 لاعبًا هم «يحيى الدرع وعلي زين وحسن وليد قداح وأحمد هشام (دودو) وسيف الدرع ويحيى خالد وأحمد الأحمر ومحمد هشام سند وإبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم هنداوي والطيار ومحمد على وعمر الوكيل (بكار) ووسام سامي نوار وأحمد عادل».

ويتكون الجهاز الفني من الإسباني باروندو المدير الفني وأنطونيو يورينتي مدربًا مساعدًا وفينيو لوزرت مدربًا لحراس المرمى والدكتور محمد شوقي طبيبًا للمنتخب ونور أبوزيد مديرًا للمنتخب.

تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب اليد في أوليمبياد طوكيو 2021

beIN SPORTS HD 7

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11623 عامودي 27500 2/3

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