رسائل ساخنة من محمد مجدي أفشة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

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وجه محمد مجدي أفشة عدة رسائل نارية وتصريحات ساخنة عقب فوز الأهلي على حساب الإنتاج الحربي بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب «أفشة» نجم الأهلي ومنتخب مصر عبر استوري حسابه بإنستجرام: «إنك تكون محترم ده اختيار، إنك تكون مؤدب وابن أصول دي تربية وتنشئة، إيه السبب إننا بقينا في مجتمع السب والشتيمة بقى شيء عادي؟ يا جماعة والله الدنيا بسيطة، ربنا منّ عليا بنعم كثيرة جدا من حب ناس لـ توفيق ورضا أسباب كثيرة جدا ورا إنك تشوف شخص ناجح أصلها وأساسها إنك تكون مؤدب وصبور».

وأضاف: «متصدقش السوشيال ميديا، دمرت أساس التربية السليمة، متستعجلش النجاح خليك مكافح اصبر والتزم بالأصول، متجرحش حد بسهولة كده من ورا كيبورد ولا بأنك تستسهل الشتيمة ليه كدا، بكلمك وأنا أكثر شخص بيتم دعمه وتشجيعه على وسائل التواصل، وزي ما فيه حلو فيه وحش أنا كده كده معنديش رد إلا في الملعب دائما سواء للحلو أو الوحش».

وأتم: «لكن بزعل جدا على حاجات بشوفها متخصنيش، لكن ممكن تؤذي جدا وتهد تعب سنين، الأخلاق والاحترام هما أصل الرجولة متنساش».