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الرئيس التونسي يقرر إقالة رئيس الوزراء وتجميد مجلس النواب

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الرئيس التونسي يقرر إقالة رئيس الوزراء وتجميد مجلس النواب الرئيس التونسي يقرر إقالة رئيس الوزراء وتجميد مجلس النواب
قال: لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها

الرئيس التونسي يقرر إقالة رئيس الوزراء وتجميد مجلس النواب

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قرر الرئيس التونسي تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، قال الرئيس التونسي: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلاً من الرصاص."

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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