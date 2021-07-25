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الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى ولا اتحاد الكرة؟ ()

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الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو) الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى ولا اتحاد الكرة؟ ()

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قال أيمن شوقي مقدم الاستديو التحليلي بقناة الأهلي ونجم الفريق الأول السابق، أن هناك مجاملات من اتحاد الكرة لصالح المنافس فريق وذلك عقب نهاية لقاء المارد الأحمر مع الانتاج الحربي.

وأضاف أيمن شوقي: «المجاملا الصارخة للمنافس، عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ ومن اللي بيدير الاتحاد أم الزمالك؟».

وواصل «لازم يكون في عدالة وتكافؤ فرص للجميع ومش بكلم عن الاهلي بس، ولو الجونة طالب بلعب المباراتين في مكان تاني هل سيوافق مثلما وافق للزمالك؟».

وأكمل «عايز تجامل فريق على اخر في نهاية الموسم ولا عايزين تدي بطولة لفريق على حساب فريق في نهاية الموسم».

وكان الأهلي حقق فوزاً مثيراً على منافسه الانتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار المباريات المؤجلة منذ الجولة 24 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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