نائب يتقدم بطلب إحاطة حول «تقاعس وزارة الصحة في تطوير الخدمات الطبية بالمرج»

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ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن «تقاعس وزارة الصحة في تفعيل وتطوير خدمة الوحدات الصحية والمراكز الطبية بحي المرج بمحافظة القاهرة»، بحسب الطلب.

وقال النائب محمد رضا البنا، إن «دائرة المرج لا يوجد فيها مستشفي عام، لخدمة المواطنين، ما يتطلب إنشاء مستشفي عام لتخفيف معاناة أهالى المرج»، مطالبًا بـ«تشكيل لجنة لمعاينة الوحدات الصحية والمراكز الطبية في المرج، على أرض الواقع، والعمل على تطويرها وتوفير الأجهزة الطبية للتعقيم والكشف فيها، وتوفير الحضانات، وباقي الخدمات من قلب وقسطرة وأشعة مقطعية ورنين، وغيرها من المستلزمات الطبية».

كما طالب بـ«توفير أطباء لتصريح الدفن على مدار 24 ساعة، وإضافة خدمة الحضانة بمستشفي اليوم الأحد، مؤكدا أن المرج تحتاج للخدمات الصحية والطبية».

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان هارون، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة للطب الوقائي، إنه «بالفعل المرج تحتاج لمستشفي عام، وتم السعي مع رؤساء الأحياء السابقين لتخصيص أرض لإنشاء مستشفي عام ولم تنجح الجهود، وكانت هناك محاولة لتحويل مركز طبي بالمرج لمستشفي عام ولم تتم»، مؤكدة على ضرورة توفير قطعة أرض لإنشاء مستشفي عام، وأضافت أنها تعلم الظروف والمعاناة في المرج«.

ولفتت إلى عدم وجود عجز بالنسبة لمفتشي الصحة، وأنه بالنسبة لخدمات الطوارئ يتم تقديمها في ضوء الإمكانيات، وقالت إن المراكز الطبية في أبوصير وبركة الحاج، فيها سيارتي إسعاف.