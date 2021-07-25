"جامعة الشمالية" تُعلن فتح باب القبول بالبكالوريوس والدبلوم.. الثلاثاء المقبل

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التقديم إلكتروني في جميع مراحله بدءًا من إدخال البيانات حتى فرز الأسماء

أعلنت جامعة الحدود الشمالية فتح بوابة القبول والتسجيل للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1443هـ عبر موقع الجامعة الإلكتروني، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء 1442/12/17هـ حتى يوم الأربعاء 1442/12/25هـ،

وأوضحت الجامعة أن عملية التقديم إلكترونية في جميع مراحلها، بدءًا من إدخال البيانات، ثم فرز الأسماء التي تنطبق عليها شروط المنافسة حسب النسبة الموزونة للتخصصات العلمية، والنسبة المكافئة للتخصصات النظرية لحين إظهار نتائج ترشيح الطلبة، وبدون تقديم أي وثائق أو مستندات. وسيتم الاطلاع على بيانات الطلبة كافة المتعلقة ببرمجة القبول من خلال برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر). أما الطلبة غير السعوديين أو من أمهات سعوديات أو في حال طلب إثبات سكن لطلاب خارج المنطقة فسيطلب منهم تزويد الجامعة بالمستندات الرسمية (إلكترونيًٌا)، وذلك عبر خدمة الدعم الفني للقبول، مبينة أنه يمكن للطلبة المتقدمين التواصل مع عمادة القبول والتسجيل لضمان اعتماد وتوثيق جميع الطلبات، وإرسال المستندات الرسمية عند الحاجة لها.

وتهيب الجامعة بجميع الطلبة الراغبين في التقديم للالتزام بالأوقات المحددة للقبول وما يتبعها من مراحل تأكيد القبول؛ حتى لا يؤثر ذلك على فرصهم في القبول بالجامعة. كما سيتم تزويد الطلبة المتقدمين برابط عبر مواقع التواصل الاجتماعي للجامعة.