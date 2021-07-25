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خبير تحكيمي: ركلة جزاء الأهلي صحيحة في مباراة الانتاج

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خبير تحكيمي: ركلة جزاء الأهلي صحيحة في مباراة الانتاج خبير تحكيمي: ركلة جزاء الأهلي صحيحة في مباراة الانتاج

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قال الخبير التحكيمي أحمد الشناوي أن ركلة الجزاء التي حصل عليها الأهلي في مباراته أمام الانتاج الحربي صحيحة مائة في المائة.

وأضاف الشناوي في تصريحات متلفزة:«الخكأ واضح من أحمد يحيي حارس الانتاج ضد مروان محسن والكرة تستحق ركلة جزاء».

وأكمل:«قرار الحكم محمد معروف بعدم احتساب ركلة جزاء للانتاج ضد أيمن أشرف صائب وصحيح، ولا يوجد خطأ من جانب مدافع الأهلي».

وأشاد الشناوي بمعروف وطاقم تحكيمه خلال مباراة الأهلي والانتاج.

وفاز الأهلي على الانتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدف بمنافسات الدوري المصري الممتاز ورفع المارد الأحمر رصيده للنقطة 55 في المركز الثاني.

المصرى اليوم

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