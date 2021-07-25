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سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، كشف عن خطة تتويج الأهلي بدرع بطولة الدوري المصري موسم 2020- 2021.

وقال عبدالحفيظ عقب تخطي فريقه الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مجنونة أقيمت مساء اليوم على أرض ملعب hستاد السلام ضمن مؤجلات الأهلي بمسابقة الدوري المصري: نحتاج تكاتف جماهير الأهلي والوقوف بجوار اللاعبين وتوصيل شعور الفوز ببطولة الدوري لديهم، وعدم السير وراء نغمة ضياع بطولة الدوري.

أضاف عبدالحفيظ خلال تصريحاته المتفلزة لقناة ناديه: جميع المباريات المقبلة صعبة جدا، ولكن نثق في قدرات اللاعبين، ونسعى جاهدين لحسم اللقب.

حقق الفريق الكروي الأهلي فوزا صعبا على نظيره الإنتاج الحربي خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب استاد السلام، ضمن مؤجلات الأهلي في مسابقة الدوري المصري 2021 وتحرك الأهلي إلى النقطة 55 يحتل بها المركز الثاني، خلفا للزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقدم بهدف نظيف على الإنتاج الحربي في الشوط الأول من مباراة الدوري الممتاز التي تقام مساء اليوم الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين للمسابقة.

سجل هدف الأهلي على معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 38، بعد تدخل حارس الإنتاج أحمد يحيى بعنف مع مروان محسن أثناء لعبه الكرة بالرأس.

وشهد الشوط الأول، محاولات هجومية مستمرة للأهلي وسط دفاع منطقة للمنافس، معتمدًا على الكثافة الدفاعية في منطقة الجزاء أثمرت عن ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول.

الشوط الأول:

دخل الأهلي المباراة بقوة وبضغط بطول الملعب مع غلق كافة المساحات أمام الإنتاج الحربي، معتمدًا على التوغل الهجومي للثلاثي محمد مجدي أفشة ومحمود عبدالمنعم كهربا وجونيور أجايي خلف مروان محسن رأس الحربة.

في الدقيقة 6 تقدم أليو ديانج وسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى الإنتاج الحربي أحمد يحيى.

ويتعرض في الدقيقة 12 مروان محسن للإصابة في الرأس في كرة مشتركة داخل منطقة الجزاء مع مدافع الإنتاج محمد الشيبيني أمام الحكم محمد معروف، ودون تدخل من حكم الفيديو محمد عباس قابيل.

وكاد كهربا يفتتح التسجيل من تمريرة عمرو السولية داخل منطقة جزاء لكنه سدد مباشرة فوق العارضة وسط استحواذ كامل للأهلي، مع اعتماد الإنتاج الحربي على دفاع المنطقة والمرتدات السريعة التي لم ترقَ إلى مرحلة الخطورة، في ظل التمركز الجيد لثنائي الوسط عمرو السولية وأليو ديانج.

واصل الأهلي محاولاته الهجومية وسط غابة من السيقان للاعبي الإنتاج داخل منطقة الجزاء، فاضطر كهربا في الدقيقة 24 إلى التسديد لكن دون إتقان وينال بعدها محمد هاني البطاقة الصفراء للخشونة.

الهدف الأول:

في الدقيقة 36 يظهر مروان محسن في الصورة بقوة من عرضية متقنة لعبها بالرأس، لكن الحارس أحمد يحيى يتدخل مع مروان بعد لعب الكرة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلي، سددها على معلول ليتقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 38.

واصل الأهلي محاولاته الهجومية، بعدما تخلى المنافس عن أسلوبه الدفاعي، وكاد مروان يضيف الهدف الثاني من تسديدة بالرأس لكن الكرة مرت بجوار القائم، وينقذ على لطفي تسديدة قوية من مهاجم الإنتاج ممادو نياس ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط بتقدم الأهلي 1-0.