انطلاق عروض المسرح المتنقل في أسوان

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نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية من خلال القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة للقري المحرومة بفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد ادريس، بقرية وادى عبادى بمركز إدفو.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من القافلة ورشة حكى عن «ثورة 23 يوليو» أدارها الاستاذ عماد عزت محمد تحدث عن ثورة يوليو والتى قام بها ضباط الجيش المصرى «الضباط الأحرار»، ومن مبادئ انجازات الثورة القضاء على «الإقطاع والاستعمار، سيطرة رأس المال على الحكم»، إقامة حياة ديمقراطية سليمة، إقامة جيش وطنى قوى، وعدالة اجتماعية، إنشاء أول وزارة للثقافة بعد الثورة.

وأضاف من الإنجازات السياسية تأميم قناة السويس، السيطرة على الحكم وإعلان الجمهوريةومجانية التعليم، إنشاء مراكز البحث العلمى.

أعقبها أمسية شعرية للشاعر محمد يوسف حامد ألقى قصيدة بعنوان «خبر كاذب»و «متكبيش على قبرى شاعر».

ثم قدم عرض مواهب من أطفال القرية في «الشعر والغناء».

إلى جانب إقامة ورشة حرف بيئية «أشغال خرز» المدربة إقبال حسين، بإستخدام الخرز وخيط الكوتنباريه، ومعرض كتب لإصدارت الهيئة.

وفي الختام قدمت فرقة السباعية للإنشاد الدينى بقيادة حسين البيومى قدمت الفرقة مجموعة متنوعة من الابتهالات، والتواشيح والمدائح النبوية عن خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله صلى وسلم، يا أمنة بشراكي، سبحان من أعطاكي، وراحو المدينة وصلوا باب السلام، المسك فاح، الطيب من ذاك المقام، إلى المدينة.