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وزير الطيران المدني: توقعات بانتعاش السياحة بعد عودة الرحلات الروسية

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وزير الطيران المدني: توقعات بانتعاش السياحة بعد عودة الرحلات الروسية وزير الطيران المدني: توقعات بانتعاش السياحة بعد عودة الرحلات الروسية

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قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن أبدت بعض الملاحظات الأمنية على مطاري شرم الشيخ والغردقة عام 2015، والتي تم تفاديها الفترة الماضية.

وتوقع الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، انتعاش حركة السياحة بمصر بعد عودة الرحلات الروسية، مشيرا إلى أنه من المقرر وصول وفد روسي بعد غد للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية.

وأكد أن مطاري شرم الشيخ والغردقة حاصلان على شهادة دولية صحية تؤكد تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى عدم وجود اعتراض من أي دولة بشأن الإجراءات المطبقة بمطارات .

ولفت إلى أن مصر استقبلت عدة لجان روسية على مدار السنوات الماضية للتأكد من سلامة الإجراءات، موضحا أنه من المقرر استقبال أول وفد روسي باحتفالية.

وأوضح أن فترة العيد شهدت انتعاشة في حركة الطيران الداخلية ما بين شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب والأقصر، مؤكدا منح تخفيضات على رحلات الطيران لجذب السياحة، إضافة إلى تخفيض سعر الطيران الداخلي ليصل سعر التذكرة إلى 2150 جنيهًا لرحلات شرم الشيخ والغردقة.

وأشار إلى أنه تم رفع كفاءة مطار العلمين، مع إنشاء منطقة حرة وصالات على أعلى مستوى، موضحا أنه من المقرر استقبال 400 راكب في الساعة بمطار العلمين.

ولفت إلى أن مساحة مطار العلمين تصل إلى 46 كيلومترًا مربعًا.

وحول موعد رحلات العمرة قال: «لجنة العمرة معنية بهذا الأمر، ولا يوجد قرار بشأنها حتى الآن».

وكشف أن مصر لم تتلق أي إخطار من الكويت بشأن عودة الرحلات الجوية المشتركة منذ توقفها في أغسطس 2020.

المصرى اليوم

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