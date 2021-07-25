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تعرفت على شاب من فيس بوك وقتلها على باب الأسانسير.. تفاصيل مقتل راقصة التجمع الخامس

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تعرفت على شاب من فيس بوك وقتلها على باب الأسانسير.. تفاصيل مقتل راقصة التجمع الخامس تعرفت على شاب من فيس بوك وقتلها على باب الأسانسير.. تفاصيل مقتل راقصة التجمع الخامس

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كشفت التحريات في واقعة مقتل راقصة التجمع الخامس أن المجني عليها تعرفت على شاب من محافظة السويس من على فيس بوك، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية.

مقتل راقصة التجمع الخامس.. الحارس والكاميرات كلمة السر في كشف الجريمة

وأضافت التحريات أنه في يوم الحادث نشبت خلافات مالية بين الشاب والراقصة، ما دفع المتهم إلى التخلص منها فاستدرجها إلى منطقة التجمع الخامس، بحجة إقامة «حفل» في أحد العقارات خالٍ من السكان سبق للمتهم الذهاب اليه لاستئجار شقة سكنية.

وذكرت التحريات أن المجني عليها عندما شعرت بغدر صديقها حاولت الانصراف، إلا أنه تعدى عليها أمام باب الأسانسير بالضرب وخنقها حتى سقطت جثة هامدة على الأرض، واستولى على مبلغ مالي وهاتفها المحمول وجواز سفرها وفر هاربًا.

بعد قتلها أمام الأسانسير.. من هي راقصة التجمع الخامس؟

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بدائرة قسم التجمع الأول بالعثور على جثة «متوفاة» أمام مصعد أحد عقارات التجمع الأول وبجوارها حقيبة يد وحقيبة سوداء بداخلها ملابسها الشخصية.

حقيقة مقتل الراقصة لورديانا البرازيلية

وبالفحص تبين أنها راقصة بأحد الفنادق العائمة عمرها 27 سنة تقيم في منطقة ، وتحمل جنسية إحدى دول شرق آسيا، وليست لها علاقة بالراقصة لورديانا البرازيلية التي تردد اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

وبمواجهة المتهم، اعترف بقتل الراقصة التي تعرف عليها على مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب خلافات مالية نشبت بينهما في صباح يوم الحادث، وتحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات في واقعة قتل راقصة التجمع الخامس.

المصرى اليوم

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