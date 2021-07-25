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جهود حثيثة لـ"بلدية صامطة" لمواجهة الأمطار وإصلاح وردم المستنقعات والحُفر

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جهود حثيثة لـ

نفّذت بلدية محافظة صامطة، ممثلة بإدارة الخدمات وفِرق الكوارث والأزمات والطوارئ، أعمال سحب وإزالة لتجمعات وآثار مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة وقراها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بمتابعة مباشرة ودقيقة من رئيس البلدية المكلف عبده بن محمد نجمي.

وأوضح "نجمي" أن المحافظة شهدت هطول كميات كبيرة من الأمطار، استمرت ساعات متواصلة، لافتًا إلى أن البلدية كانت على أهبة الاستعداد منذ ورود التنبيهات، مضيفًا بأن البلدية استنفرت طاقاتها البشرية كافة من مراقبين ومشرفين متخصصين في رصد مواقع تجمعات مياه الأمطار وآثارها.

وأضاف "النجمي" بأن الفريق الميداني مجهز بالكوادر الفنية والمهنية لتلك الأمور والمعدات لاتخاذ اللازم في هذه المواقف، وبلغت المعدات في الميدان 23 معدة وآلية، عملت -وما زالت تعمل- في الميدان على صيانة وإزالة الآثار كافة التي خلفتها مياه وتجمعات الأمطار في أحياء وطرقات المحافظة وقراها.

وأكد "النجمي" أن الفريق المراقب، وعددهم 44 عاملاً ومراقبًا، يسعى جاهدًا -بعون الله وتوفيقه- لتسهيل حركة المرور، وذلك بعد سحب كميات المياه الكبيرة التي تجمعت في الشوارع والطرقات، وإصلاح وردم حفريات الشوارع التي تأثرت بالموجة المطرية.

وأشار "النجمي" إلى أن البلدية استعدت بشكل كامل للتعامل مع البلاغات الواردة والحالات الطارئة والمتوقعة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي ترد، وتنبه بهطول أمطار الخير والبركة الغزيرة على منطقة جازان عمومًا، ومحافظة صامطة على وجه الخصوص؛ بهدف مباشرة الآثار كافة الناتجة من الأمطار الغزيرة، وذلك على رقم البلاغات 940.

جهود حثيثة لـ

جهود حثيثة لـ

جهود حثيثة لـ

جهود حثيثة لـ

جهود حثيثة لـ

جهود حثيثة لـ

جهود حثيثة لـ

جهود حثيثة لـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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