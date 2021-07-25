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قال السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، إنه في إطار توجيهات القيادة السياسية هناك العديد من المزارع المصرية النموذجية المشتركة في إفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الافريقية ودعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود من خلال التوسع في إقامة المزارع المصرية الأفريقية وتفعيل التعاون البحثي بين المراكز العلمية المصرية ونظيرتها بالدول الافريقية.

وأضاف «القصير»، في كلمته امام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي، أن هذه المزارع تضم المزرعة المشتركة مع دولة زامبيا (مزرعة مومبيشي) على مساحة 180 هكتار، والمزرعة المشتركة مع دولة زامبيا (مزرعة كابوى) على مساحة 1500 هكتار، والمزرعة المشتركة مع زنزبار على مساحة 70 هكتار، والمزرعة المشتركة مع النيجر على مساحة 92 هكتار.

وأوضح وزير الزراعة إن قائمة المزارع الأفريقية تشمل المزرعة المشتركة مع الكونغو الديمقراطية على مساحة 600 هكتار، والمزرعة المشتركة مع مالي على مساحة 180 هكتار، والمزرعة المشتركة مع دولة توجو على مساحة 160 هكتار، والمزرعة المشتركة مع أوغندا على مساحة 500 هكتار، والمزرعة المشتركة مع اريتريا (مزرعة حديثة الانشاء) على مساحة 200 هكتار، مضيفًا أنه من المستهدف انشاء عدد 4 مزارع جديدة.