«الزراعة»: تحديث منظومة الري تسهم في زيادة الإنتاج وتقنين زراعات الأرز والموز

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قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن البرنامج القومي لتطوير وتحديث منظومة الري، يستهدف زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج ويعمل على ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل لمياه الري من خلال تبطين الترع وتطوير المساقين وتطوير المراوي، واتباع الممارسات الزراعية الموفرة للمياه (تسوية بالليزر – زراعة على مصاطب – زراعة بالشتل) وتقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (أرز – موز) واستنباط أصناف مبكرة النضج ذات احتياجات مائية أقل (قمح – ذرة – أرز).

وأضاف «القصير»، في كلمته أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن مصر تحاول التغلب على محدودية المياه من خلال إعادة استخدام أكثر من مرة ومعالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحار واستخدام المياه الجوفية، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا افتتاح محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر، والتي ستسهم في تحقيق التنمية لحوالي 500 ألف فدان في سيناء.

وأوضح وزير الزراعة أنه رغم ظروف كورونا فإن الوزارة تمكنت خلال عام 2020، من تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية، بلغت ‏‏حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار، وبما يعادل 33 مليار جنيه، هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.

وأشار «القصير» إلى أن عدد الأسواق التي تم فتحها خلال عام 2020 وحتى الآن بلغت (11) سوقا ‏تصديرية جديدة لعدد (7) محاصيل تصديرية ومن هذه الأسواق تمت الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظرًا لقوة إجراءات السوق اليابانية وتدفع كثيرًا من الدول للدخول إلى السوق المصرية.

ولفت وزير الزراعة إلى أنه يجري حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان، والسوق النيوزيلندية للبرتقال، والأرجنتينية وأوزبكستان والبرازيل للموالح، والسوق الهندية للبطاطس، وإندونيسيا للبصل، والسلفادور للرمان، كما نجحنا في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي.