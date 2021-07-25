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.. أفشة تحدى حارس الانتاج :«والله ما هتاخد نقطة التعادل»

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فيديو.. أفشة تحدى حارس الانتاج :«والله ما هتاخد نقطة التعادل» .. أفشة تحدى حارس الانتاج :«والله ما هتاخد نقطة التعادل»

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عبّر محمد مجدي أفشة، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن غضبه الشديد من السقوط المتكرر لحارس الانتاج من أجل اهدار الوقت خلال مباراة الفريقين اليوم الأحد.

وتوجه أفشة إلى حارس الانتاج خلال سقوطه أرضاً أثناء سير المباراة وقال له:«تصدق بالله ..والله ما هتاخد النقطة»، في إشارة منه إلى أن إهدار الوقت لن يشفع له في تحقيق الأهلي الانتصار في نهاية المباراة.

وتمكن الأهلي من تحويل تأخره في النتيجة أمام الانتاج إلى فوز ثمين بثلاثية في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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