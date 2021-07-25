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اعترض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرارات اتحاد الكرة بتنظيم المباريات وكان اخرها نقل مواجهة الزمالك وغزل المحلة في الدوري إلى الإسكندرية بدلاً من القاهرة.

وأضاف عبد الحفيظ خلال ظهورة بقناة الأهلي «بطولة الدوري أقوى بطولة في القارة وسيبك من اللي بيقوله المؤرخ عمرو الدرديري».

وواصل «بطولة الدوري هي التي تؤدي إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا ولذلك يجب أن يكون تكافؤ فرص» مضيفاً «اتحاد الكرة لم يقف مع الأهلي في تأجيل بعد المباريات رغم المشاركة في أفريقيا».

وشدد سيد عبد الحفيظ على أن الأهلي وافق لو وضع لم يكن ليقبله غيره مثل نقل مباراة النصر في كأس مصر إلى الأسكندرية.

وكان الأهلي حقق فوزاً مثيراً على منافسه الانتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار المباريات المؤجلة من منافسات الجولة 24 للدوري المصري الممتاز.