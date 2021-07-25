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بعد الاعتراض على توقيت زواجه ..رسالة حمدي فتحي لجماهير الأهلي

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بعد الاعتراض على توقيت زواجه ..رسالة حمدي فتحي لجماهير الأهلي بعد الاعتراض على توقيت زواجه ..رسالة حمدي فتحي لجماهير الأهلي

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علق حمدي فتحي، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، على الانتقادات التي تلقاها مؤخراً بعد زواجه في منتصف الموسم وفي ظل تلاحم المباريات واقتراب الحسم في مشوار الفريق بالدوري.

وغاب حمدي فتحي عن مباراة الأهلي اليوم أمام الانتاج الحربي في الدوري، بعدما احتفل بحفل زفافه أمس السبت.

وكتب فتحي عبر استوري انستجرام:«لازم الناس تكون فاهمة شخصية حمدي وحب حمدي للنادي الأهلي وبفضل النادي الأهلي على نفسي والناس اللي تعرفني كويس عارفه كده”.

وأضاف: “اختيار ميعاد فرحي كان بالاتفاق ومن فترة قبل تغير جدول الدوري فالجدول القديم الفترة دي كانت توقف الأولمبي، الجدول اتغير بعد ما حجزت وظبط كل حاجة فالموضوع غصب عني وغصب على النادي على أساس الفترة دي كانت توقف ومبروك على الماتش وان شاء الله الدوري في الجزيرة

المصرى اليوم

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