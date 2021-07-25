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فتح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، النار ضد اتحاد الكرة بسبب نقل مباراة الزمالك وغزل المحلة من ستاد القاهرة إلى ستاد الإسكندرية.

وقال سيد عبدالحفيظ، في تصريحات صحفية :«الزمالك طلب أن يخوض مباراته مع غزل المحلة في الإسكندرية نظرًا لأنه سيلعب مع الإتحاد السكندري بعدها في نفس المدينة، لماذا يوافق اتحاد الكرة على هذا المطلب الغريب؟!».

وأضاف :«الجونة سيلعب مع سموحة في الإسكندرية، وبعدها بثلاثة أيام سيقابلنا في الجونة، هل لو طلب الفريق أن يلعب مباراته معنا في إسكندرية سيوافق اتحاد الكرة مثلما وافق للزمالك؟! لو حدث وتقدم الجونة بهذا الطلب (محدش يفتح بوقه)».

وتابع :«هناك طلبات غريبة للغاية، مثل تأجيل مباراة الزمالك في بطولة الكأس، نحن نلعب في بطولة الدوري وخضنا مباريات كأس مصر حتى دور الستة عشر، ما ذنب الأهلي انه يلعب في بطولة إفريقيا التي توجنا بلقبها».

وأكمل :«اتحاد الكرة لم يساند الأهلي في مهمته الإفريقية، لم يتم تأجيل أي مباريات لنا دون وجه حق، نحن خضنا مباريات محلية في نفس الأسبوع الذي خضنا فيه المباراة النهائية لبطولة إفريقيا».