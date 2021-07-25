أخبار عاجلة

اليونيسيف تطالب بحماية الأطفال.. قصف للنظام السوري وروسيا في حلب وإدلب ومعارك في درعا -
الكويت تلغي الحجر على السعوديين وتسمح بالدخول بشرط واحد.. تعرّف عليه -
كارثة عكار.. مداهمات للجيش اللبناني والأهالي يقتحمون منزل صاحب المستودع -
"الإرياني" يشيد بجهود المملكة في تخفيف المعاناة عن متضرري سيول "تريم" باليمن -
260 متطوعًا من منسوبي جامعة طيبة لخدمة المستفيدين بمركز لقاحات كورونا -
حالة تشمل محافظات عدة.. أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى 8 مساءً -
أغلبها مزمنة وتنفسية.. 205 بلاغات إسعافية بالمسجد الحرام في 30 يوماً -
"تيك توك" يطلق أدوات إشعارات محدودة جديدة خاصة بالمراهقين -
كيف نتعرَّف على سعر الدواء وطرق الاستخدام الآمنة؟.. "طمني" يجيب -
ماذا يحدث في أفغانستان؟.. الداخلية الأفغانية تعلن: طالبان تبدأ في اقتحام كابول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الإنتاج الحربي ضد الأهلي.. ملخص المباراة المجنونة وأهداف الفريقين وصاروخية بواليا القاتلة..

Print
الإنتاج الحربي ضد الأهلي.. ملخص المباراة المجنونة وأهداف الفريقين وصاروخية بواليا القاتلة.. فيديو الإنتاج الحربي ضد الأهلي.. ملخص المباراة المجنونة وأهداف الفريقين وصاروخية بواليا القاتلة..

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق الفريق الكروي الأهلي فوزا صعبا على نظيره الإنتاج الحربي خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب استاد السلام، ضمن مؤجلات الأهلي في مسابقة الدوري المصري 2021 وتحرك الأهلي إلى النقطة 55 يحتل بها المركز الثاني، خلفا للزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقدم بهدف نظيف على الإنتاج الحربي في الشوط الأول من مباراة الدوري الممتاز التي تقام مساء اليوم الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين للمسابقة.

سجل هدف الأهلي على معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 38، بعد تدخل حارس الإنتاج أحمد يحيى بعنف مع مروان محسن أثناء لعبه الكرة بالرأس.

وشهد الشوط الأول، محاولات هجومية مستمرة للأهلي وسط دفاع منطقة للمنافس، معتمدًا على الكثافة الدفاعية في منطقة الجزاء أثمرت عن ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول.

الشوط الأول:

دخل الأهلي المباراة بقوة وبضغط بطول الملعب مع غلق كافة المساحات أمام الإنتاج الحربي، معتمدًا على التوغل الهجومي للثلاثي محمد مجدي أفشة ومحمود عبدالمنعم كهربا وجونيور أجايي خلف مروان محسن رأس الحربة.

في الدقيقة 6 تقدم أليو ديانج وسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى الإنتاج الحربي أحمد يحيى.

ويتعرض في الدقيقة 12 مروان محسن للإصابة في الرأس في كرة مشتركة داخل منطقة الجزاء مع مدافع الإنتاج محمد الشيبيني أمام الحكم محمد معروف، ودون تدخل من حكم الفيديو محمد عباس قابيل.

وكاد كهربا يفتتح التسجيل من تمريرة عمرو السولية داخل منطقة جزاء لكنه سدد مباشرة فوق العارضة وسط استحواذ كامل للأهلي، مع اعتماد الإنتاج الحربي على دفاع المنطقة والمرتدات السريعة التي لم ترقَ إلى مرحلة الخطورة، في ظل التمركز الجيد لثنائي الوسط عمرو السولية وأليو ديانج.

واصل الأهلي محاولاته الهجومية وسط غابة من السيقان للاعبي الإنتاج داخل منطقة الجزاء، فاضطر كهربا في الدقيقة 24 إلى التسديد لكن دون إتقان وينال بعدها محمد هاني البطاقة الصفراء للخشونة.

الهدف الأول:

في الدقيقة 36 يظهر مروان محسن في الصورة بقوة من عرضية متقنة لعبها بالرأس، لكن الحارس أحمد يحيى يتدخل مع مروان بعد لعب الكرة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلي، سددها على معلول ليتقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 38.

واصل الأهلي محاولاته الهجومية، بعدما تخلى المنافس عن أسلوبه الدفاعي، وكاد مروان يضيف الهدف الثاني من تسديدة بالرأس لكن الكرة مرت بجوار القائم، وينقذ على لطفي تسديدة قوية من مهاجم الإنتاج ممادو نياس ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط بتقدم الأهلي 1-0.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مشاهد مروعة خلّفها زلزال هايتي المدمر

بالفيديو.. مشاهد مروعة خلّفها زلزال هايتي المدمر

مقتل 20 شخصًا في انفجار صهريج مازوت شمالي لبنان (فيديو)

مقتل 20 شخصًا في انفجار صهريج مازوت شمالي لبنان (فيديو)

بايدن يعقد مؤتمرًا بالفيديو مع فريقه الأمني بشأن الوضع في أفغانستان

بايدن يعقد مؤتمرًا بالفيديو مع فريقه الأمني بشأن الوضع في أفغانستان

أحمد موسى: أمريكا أعطت «طالبان» الضوء الأخضر لاحتلال أفغانستان (فيديو)

أحمد موسى: أمريكا أعطت «طالبان» الضوء الأخضر لاحتلال أفغانستان (فيديو)