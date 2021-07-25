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سمير كمونة يشيد بمستوى مروان محسن وكهربا

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سمير كمونة يشيد بمستوى مروان محسن وكهربا سمير كمونة يشيد بمستوى مروان محسن وكهربا

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أشاد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه مروان محسن ومحمود عبدالمنعم كهربا، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة الإنتاج الحربي.

وكان الأهلي حقق فوزًا صعبًا على الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز،:«مروان محسن، ومحمود كهربا، ظهرا بمستوى جيد في مباراة الإنتاج الحربي، حيث تحرك الثنائي في الملعب بشكل إيجابي».

وأضاف :«مروان محسن وكهربا، ينقصهما فقط إحراز هدف، حتى تعود لهما الثقة مرة أخرى، خاصة أنهما بعيدان عن المشاركة بصفة أساسية منذ فترة طويلة»

المصرى اليوم

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