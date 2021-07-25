ترتيب هدافى الدورى المصرى 2021 بعد مباراة الإنتاج الحربي.. محمد شريف يبتعد عن التسجيل

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حقق الفريق الكروي الأهلي فوزا صعبا على نظيره الإنتاج الحربي خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب استاد السلام ، ضمن مؤجلات الأهلي في مسابقة الدوري المصري 2021 وتحرك الأهلي إلى النقطة 55 يحتل بها المركز الثاني، خلفا للزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة.

محمد شريف، مهاجم منتخب مصر الأول وفريق الأهلي، لم يحالفه التوفيق لتسجيل أهداف في لقاء الإنتاج الحربي، ولكنه مازال متصدر ترتيب الهدافين برصيد 15 هدفا بالتساوي مع أحمد ياسر ريان.

محمد شريف، مهاجم الأهلي، تساوى مع أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، ليتربعا على عرش هدافي الدوري المصري برصيد 15 هدفا لكل منهما، بينما جاء أشرف بن شرقي لاعب الزمالك في المركز الثاني برصيد 12 هدفا. وجاء أحمد سمير لاعب طلائع الجيش في المركز الثالث برصيد 11 هدفا، وجاء مصطفى فتحي لاعب سموحة في المركز الرابع برصيد 10 أهداف.

وبعد الجدل الذي أثير حول هدف محمد شريف الثالث في شباك المقاصة، قررت اللجنة الفنية لاتحاد الكرة احتساب الهدف الثالث في مرمى مصر المقاصة لصالح محمد شريف بعدما تم تسجيله تليفزيونياً باسم محمد الدسوقي مدافع الفريق الفيومي بالخطأ في مرماه، خاصة أن اللجنة اعتبرت أن الكرة اصطدمت بمدافع المقاصة وليس هو من قام بوضعها في شباكه.