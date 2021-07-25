محاضرات وأمسيات شعرية بقصور ثقافة الأقصر

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نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة محمد إدريس.

وبحسب بيان، الأحد، عقد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي، وقدم قصيدة بعنوان «مساكين»، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية رسم علم مصر نفذتها شيماء مرجان، بينما قدم ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان «الاخلاق الحميدة» وتحدث ابو الحجاج إبراهيم عن أخلاق الرسول والأخلاق في الإسلام، وأنها من القيم والمبادئ التي تنظم السلوك الإنساني، بجانب ذلك أعد بيت ثقافة الاقالته محاضرة بعنوان «أيام عن تاريخ مصر» تحدث محمد الصادق عن موقع مصر الجغرافي، وحضارة مصر ونهر النيل، ودور مينا في توحيد القطرين .

كما ناقشت مكتبة النمسا الثقافية، بمركز اسنا، كتاب «الأيام» تأليف طه حسين تناول الباحث، أحمد زكى، مولده ونشأته ووفاته، بينما ناقشت مكتبة الكيمان الثقافية قصة «سيدنا نوح عليه السلام» تأليف محمد أحمد برانق، وأوضح محمد زين أن سيدنا نوح عليه السلام كان أول رسول مرسل إلى قومه في الأرض، دعا قومه الف سنه إلا خمسين عاما .

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم، بعنوان «أترك الأحزان»، إلى جانب تنظيم قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان «ثورة 23 يوليو التي غيرت مجرى التاريخ».