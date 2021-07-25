غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي شارونة

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تنظم مديرية الصحة في المنيا بدءًا من غدٍ الاثنين، قافلة طبية علاجية في قرية شارونه بمركز مغاغة على مدار يومين متتاليين 26 و27 من يوليو الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر»، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.