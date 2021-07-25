رسالة نارية من سمير كمونة لموسيماني

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وجه سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، رسالة إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ويأتي ذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الأهلي خلال مباراة الإنتاج الحربي، التي اقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«يجب على موسيماني، أن يشتغل مع اللاعبين في الفترة المقبلة من الناحية النفسية وليس الفنية والبدنية».

وأضاف :«لاعبو الأهلي، تعرضوا للارهاق في الفترة الماضية، لذلك يجب التعامل معهم من الناحية النفسية وتحفيزهم على التتويج ببطولة الدوري»، مضيفًا :«اللاعبون يحتاجون للتركيز في مباريات الدوري وغلق ملف الاحتفالات ببطولة افريقيا».