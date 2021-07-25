الإسكندرية تتأهب للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة الـ 69 غدًا (برنامج وفعاليات)

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تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التجهيزات والاستعدادات النهائية لاحتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ69، وذلك خلال سلسلة من الاجتماعات ضمت جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية بالمحافظة، لمناقشة رؤية واستعدادات الاحتفال بعيدها القومي، والتي من المقرر انطلاقها غداً الاثنين.

وقال «الشريف»في تصريحات صحفية، الأحد، إن العيد القومي لمحافظة الإسكندرية من أهم وأقوى المناسبات الخاصة بمدينة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، عاصمة الفن والثقافة والحضارة.

وأضاف أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية المختلفة بالمحافظة بشأن الإجراءات والترتيبات اللازمة للاحتفال بعيد الإسكندرية القومي والعمل جميعا كفريق واحد لإخراج فعاليات الاحتفال بالصورة التي تليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

واستمع المحافظ من جميع الجهات المعنية استعداداتها لإقامة فعاليات الاحتفال بالعيد القومي، والاستعدادات الخاصة بكل جهة، مؤكدا أنه تم التشديد على الإهتمام بكافة الخدمات المقدمة على جميع الأصعدة وعلى الوجه الأكمل.

ومن المقرر أن يضم الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية 2021 سلسلة من الفعاليات احتفالا بتلك المناسبة العظيمة، حيث يضم إقامة مواكب عربات الزهور، وتقديم عروض ثقافية واستعراضية. إنطلاق قوافل متكاملة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وغيرها من الفعاليات الأخرى.

وجاء برنامج الاحتفال كالتالى: في تمام الساعة 10 صباحا، إطلاق موكب الفعاليات من أمام المنتزة،وتستمر الفعاليات على طول الكورنيش حتى رأس التين، حيث سيتم الوقوف في عدة محطات منها؛ بئر مسعود، ومنطقة فور باي فور، ويتخلل الحفل مواكب زهور، واستعراضات متنوعة، وتوزيع هدايا على الأطفال، وغيرها من الأنشطة، ثم يختتم فعاليات اليوم بحفلة في مكتبة الإسكندرية في تمام الساعة 7:30 مساءاً.