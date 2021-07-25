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مصدر أمني يكشف تفاصيل القبض على طبيب الأسنان المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة في المنصورة

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مصدر أمني يكشف تفاصيل القبض على طبيب الأسنان المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة في المنصورة مصدر أمني يكشف تفاصيل القبض على طبيب الأسنان المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة في المنصورة

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كشفت الاجهزة الأمنية عن تفاصيل القبض علي «محمود .م» طبيب الأسنان المتهم بقتل زوجته بـ 11 طعنة في المنصورة، حيث تم القبض عليه داخل شقة سكنية مؤجرة في العامرية بالإسكندرية، وأن المتهم اختبأ بالشقة عقب هروبه من الدقهلية، وتفحص الأجهزة الأمنية عن علاقة آخرين في مساعدته علي الهرب من عدمه من خلال تحريات المباحث عن الشقة المستأجرة.

وردت معلومات إلى مفتشي الأمن العام عقب اتهام أسرة الضحية للطبيب بقتل زوجته بـ11 طعنة بمحافظة الدقهلية، وأمر اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بسرعة تشكيل فريق بحث وتوصل إلى هروب المتهم من المنصورة وإقامته في شقة سكنية بمنطقة أبوتلات في الإسكندرية.

كان طبيب أسنان في الدقهلية أقدم على قتل زوجته الطبيبة بطعنها 11 طعنة عقب مشاجرة بينهما وفر هاربا.

تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من مستشفى المنصورة الدولي للعميد محمد ياسين، مأمور ثان المنصورة، بوصول ياسمين حسن يوسف، 26 سنة، طبيبة أسنان، مقيمة مع زوجها بمنطقة الدراسات جثة هامدة وبها عدة طعنات، وتبين أن مرتكب الجريمة هو زوجها- 29 سنة- طبيب أسنان وفر هاربا.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد ذلك، وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الهارب.

المصرى اليوم

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