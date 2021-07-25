بالصور.. "القريات" أولى جولات أمير الجوف التفقدية لمحافظات المنطقة

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شملت قيادة حرس الحدود.. وهنأهم بعيد الأضحى

استهل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، جولته التفقدية لمحافظات المنطقة اليوم بزيارة لقيادة حرس الحدود بالمنطقة في مقرها بمحافظة القريات.

وفور وصوله القطاع، كان في استقباله محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، وقائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء محمد بن علي الخنيني، حيث عُزف السلام الملكي.

وألقى أمير المنطقة التحية على ضباط القطاع حيث هنأهم بعيد الأضحى المبارك، ومثمناً جهودهم المبذولة في حماية الوطن والمواطنين من عبث الحاقدين، معرباً عن فخره واعتزازه بهم، داعياً للجميع بالتوفيق في ظل ما تقدمه حكومتنا الرشيدة من دعم لكافة القطاعات العسكرية.