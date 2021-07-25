«التخطيط»: اعتماد 216.8 مليار جنيه من ميزانية العام الجديد لـ«حياة كريمة»

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قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة شؤون خطة التنمية المستدامة،، إن مبادرة «حياة كريمة» المرحلة الثانية بدأ التنفيذ في مشروعاتها في مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز وإنشاء المدارس، وتوفير أراضٍ لمجمع الخدمات؛ وجرى اعتماد 216.8 مليار جنيه من ميزانية العام المالي الجديد الذي بدأ في 1 يوليو 2021، للعمل بشكل مباشر على 13 محوراً منها الصحة، التعليم، سكن كريم، الزراعة، إقامة مجمعات خدمية، الري، البنية التحتية، والشباب والرياضة.

وفيما يتعلق بمحور البنية التحتية، أوضح «حلمي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت الوكيل ببرنامج «القاهرة وناسها»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، الأحد، أن المبادرة الرئاسية تضمن مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 102.5 مليار، وشبكات توزيع الكهرباء وجار تخفيض التكلفة المطلوبة لـ20 مليار جنيه بدلاً من 31، وشبكات الاتصالات بتكلفة مطلوبة 5.6 مليار جنيه، وشبكات الغاز بتكلفة 17 مليار جنيه، أما مشروعات رصف الطرق والكباري فبتكلفة 12.2 مليار جنيه.

وتابع: «مع انطلاق مبادرة»حياة كريمة«مطلع 2019 كانت البنية التحتية للقرى والمدن في المحافظات المستهدفة للتطوير والتنمية هي أكثر ما لاقى اهتماماً بإدخال الصرف الصحي وتطوير شبكات الكهرباء ورصف وتطوير الطرق لربط القرى بالمراكز والمدن، وغيرها من العوامل الأساسية التي تُعطي للمواطن إحساساً بقيمتها.