أخبار عاجلة

خاص | لبنان..اقتحام منزل صاحب خزان الوقود الذي خلف انفجاره 28 قتيلا وإضرام النار فيه -
تحذير هام بخصوص تسجيل قراءة عداد الغاز (اليوم الأخير) -
تقضي على العشوائيات.. عضو بمجلس الشيوخ : طفرة في بناء المدن الجديدة في مصر -
«صحة المنيا» تطلق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي» -
عضو بمجلس الشيوخ يطالب بتدريب العاملين بالضرائب العقارية على التحول الرقمي -
«القومي للسينما» يبدأ تصوير فيلم وثائقي عن جنوب السودان -
رسائل الرئيس السيسى الإنسانية للمصريين برنامج الإصلاح الإقتصادى لم ينجح إلا بكم -
قرار القبض على سيف الإسلام.. "لا يساوي الحبر الذي كتب به"! -
151 مليون موبايل حجم صادرات الصين خلال 7 اشهر من العام الجاري -
كثافات مرورية عالية فى فترة الظهيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«التخطيط»: اعتماد 216.8 مليار جنيه من ميزانية العام الجديد لـ«حياة كريمة»

Print
«التخطيط»: اعتماد 216.8 مليار جنيه من ميزانية العام الجديد لـ«حياة كريمة» «التخطيط»: اعتماد 216.8 مليار جنيه من ميزانية العام الجديد لـ«حياة كريمة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة شؤون خطة التنمية المستدامة،، إن مبادرة «حياة كريمة» المرحلة الثانية بدأ التنفيذ في مشروعاتها في مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز وإنشاء المدارس، وتوفير أراضٍ لمجمع الخدمات؛ وجرى اعتماد 216.8 مليار جنيه من ميزانية العام المالي الجديد الذي بدأ في 1 يوليو 2021، للعمل بشكل مباشر على 13 محوراً منها الصحة، التعليم، سكن كريم، الزراعة، إقامة مجمعات خدمية، الري، البنية التحتية، والشباب والرياضة.

وفيما يتعلق بمحور البنية التحتية، أوضح «حلمي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت الوكيل ببرنامج «القاهرة وناسها»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، الأحد، أن المبادرة الرئاسية تضمن مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 102.5 مليار، وشبكات توزيع الكهرباء وجار تخفيض التكلفة المطلوبة لـ20 مليار جنيه بدلاً من 31، وشبكات الاتصالات بتكلفة مطلوبة 5.6 مليار جنيه، وشبكات الغاز بتكلفة 17 مليار جنيه، أما مشروعات رصف الطرق والكباري فبتكلفة 12.2 مليار جنيه.

وتابع: «مع انطلاق مبادرة»حياة كريمة«مطلع 2019 كانت البنية التحتية للقرى والمدن في المحافظات المستهدفة للتطوير والتنمية هي أكثر ما لاقى اهتماماً بإدخال الصرف الصحي وتطوير شبكات الكهرباء ورصف وتطوير الطرق لربط القرى بالمراكز والمدن، وغيرها من العوامل الأساسية التي تُعطي للمواطن إحساساً بقيمتها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تحذير هام بخصوص تسجيل قراءة عداد الغاز (اليوم الأخير)

تحذير هام بخصوص تسجيل قراءة عداد الغاز (اليوم الأخير)

تقضي على العشوائيات.. عضو بمجلس الشيوخ : طفرة في بناء المدن الجديدة في مصر

تقضي على العشوائيات.. عضو بمجلس الشيوخ : طفرة في بناء المدن الجديدة في مصر

موظف في دعوى «نفقة متعة» أمام محكمة الأسرة: «أنا انضحك عليا»

موظف في دعوى «نفقة متعة» أمام محكمة الأسرة: «أنا انضحك عليا»

باعت الشقة لشخصين في نفس الوقت.. سقوط «نصابة» العقارات بالإسماعيلية

باعت الشقة لشخصين في نفس الوقت.. سقوط «نصابة» العقارات بالإسماعيلية