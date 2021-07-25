«وزير الزراعة»: «حياة كريمة» تستهدف تحسين مستوى معيشة المزارعين وسكان الريف

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قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف رفع مستوى المزراعين والريف المصري، موضحا أن الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي باستنباط أصناف تقاوي جديدة وكذلك زيادة انتاجية الفدان بالإضافة إلى دعم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وايضا زيادة الاستثمارات الزراعية

وأضاف «القصير»، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء احمد العوضي، أن توجيهات الرئيس السيسي بتوفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام وحق كل مواطن على أرض الوطن العظيم في الحصول على احتياجاته من الغذاء وبأسعار مناسبة

وأوضح وزير الزراعة أن اهتمام الرئيس بالزراعة يأتي لأنها المصدر الرئيسي للغذاء كما أنها توفر المواد الخام للصناعة وتسهم ب 17% من الصادرات السلعية و15% من الناتج المحلى وأكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة كما أنها آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية

من ناحيته، رحب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بوزير الزراعة وقيادات الوزارة وأشاد بالنهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري مشيرا إلى جهود الدولة في مجال استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية التي يتم تنفيذها في كل ربوع الوطن.