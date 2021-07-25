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البنك الأهلي يحشد نجومه لمواجهة بيراميدز

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البنك الأهلي يحشد نجومه لمواجهة بيراميدز البنك الأهلي يحشد نجومه لمواجهة بيراميدز

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أعلن خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، قائمة فريقه لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره بيراميدز، المقرر لها غدًا الإثنين، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: أحمد السعدني- محمود الزنفلي.
خط الدفاع: عاصم صلاح- أسامة إبراهيم- محمد ميدو- أحمد ياسين- بهاء مجدي- أمير مدحت- محمد مجدي.
خط الوسط: محمد حامد- محمد بسيوني- محمد فتحي- أحمد ياسر- معروف يوسف- محمود السيد- موسى دياوارا- كريم بامبو- حسام الصانع- محمد المثناني.
خط الهجوم: أحمد شرويدة- فادي فريد- أحمد على.

المصرى اليوم

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