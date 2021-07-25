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طلب وحيد من كارتيرون للاعبي للفوز علي المحلة

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طلب وحيد من كارتيرون للاعبي الزمالك للفوز علي المحلة طلب وحيد من كارتيرون للاعبي للفوز علي المحلة

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة مع لاعبي الفريق بحضور الجهاز المعاون وذلك قبل انطلاق التدريب المسائي اليوم الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب بالإسكندرية.

وطالب كارتيرون لاعبي الفريق، بالتركيز استعدادا للمباراة المقبلة، كما شرح بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المران.

وينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية غدا الإثنين أمام منتخب القسم الثاني، على أن يلتقي مع فريق أبها السعودي يوم ٢٩ يوليو الحالي.

المصرى اليوم

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