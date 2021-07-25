أخبار عاجلة

رسائل الرئيس السيسى الإنسانية للمصريين برنامج الإصلاح الإقتصادى لم ينجح إلا بكم -
قرار القبض على سيف الإسلام.. "لا يساوي الحبر الذي كتب به"! -
151 مليون موبايل حجم صادرات الصين خلال 7 اشهر من العام الجاري -
كثافات مرورية عالية فى فترة الظهيرة -
مصر تعزي الشعب اللبناني في ضحايا انفجار عكار -
0.4 % معدل التضخم خلال يوليو -
«بيت الشعر» بالأقصر ينظم ندوة نقدية عن «الصورة والجوهر في الشعر العربي» -
ضبط 24 سلاح نارى و250 طلقة بحوزة شاب فى اسوان -
عضو بـ«صحة النواب» يحذر من التعامل مع مراكز التخسيس وعلاج الإدمان غير المرخصة -
القبض على أب احتجز ابنته تحت الأرض لسنوات (التفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

قرار مفاجئ من جهاز بسبب مواجهة زعيم الثغر

Print
قرار مفاجئ من جهاز الزمالك بسبب مواجهة زعيم الثغر قرار مفاجئ من جهاز بسبب مواجهة زعيم الثغر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، مد معسكر الفريق ببرج العرب حتى موعد مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.

يأتي قرار الجهاز الفني بعد نقل لقاء غزل المحلة إلى الإسكندرية بعدما كان مقررا إقامته على ستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة يوم ٣ أغسطس المقبل، في تمام السابعة مساء ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رضا عبدالعال يعلق على تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك.. وتألق أكرم مع الأهلي

رضا عبدالعال يعلق على تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك.. وتألق أكرم مع الأهلي

وجيه أحمد يكشف حقيقة تعطل «الفار» في مباراة الزمالك والإسماعيلي

وجيه أحمد يكشف حقيقة تعطل «الفار» في مباراة الزمالك والإسماعيلي

طرد وركلات جزاء الأهلي والزمالك تضع الحكام في مرمي الهجوم بصراع الدوري

طرد وركلات جزاء الأهلي والزمالك تضع الحكام في مرمي الهجوم بصراع الدوري

شاهد فرحة الزمالك الهستيرية بعد احراز الهدف الثاني في الدراويش

شاهد فرحة الزمالك الهستيرية بعد احراز الهدف الثاني في الدراويش